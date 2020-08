Ô tô tông cô gái rồi tháo chạy trong mưa ngập: Công an lấy lời khai

Tối 24/8, mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ việc 'một tài xế lái ô tô say xỉn gây tai nạn, bỏ mặc cô gái trẻ bị chấn thương, dọa đánh người dân' trong đêm tối. Hành vi của tài xế khiến cộng đồng phẫn nộ.

Theo thông tin trên mạng xã hội, vào 20h10' ngày 24/8 trên đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hai người đàn ông điều khiển chiếc xe Hyundai màu trắng gây tai nạn làm một bé gái (khoảng 15 tuổi) đi xe đạp điện bị chấn thương, cháu bé sợ hãi khóc rất to.

Một số người dân có mặt tại hiện trường đã đề nghị 2 người đàn ông trên ô tô đưa nạn nhân đến bệnh viện hoặc chờ người nhà đến giải quyết. Tuy nhiên, hai người này tỏ thái độ không hợp tác, chửi bậy và còn dọa đánh những người yêu cầu đưa nạn nhân đi bệnh viện, sau đó phóng xe lao đi trong mưa ngập.

Trao đổi với PV chiều nay (25/8), mẹ của nạn nhân (xin giấu tên) cho biết, sau khi được điều trị tại Viện 103, cháu đã xuất viện. Cháu bị dập cơ, chấn động xương, hiện chưa đi lại được.

Theo mẹ nạn nhân thì "gia đình chưa báo cáo công an nhưng trưa nay 25/8, công an quận Nam Từ Liêm cũng đã tới tìm hiểu, lấy lời khai của cháu để xử lý vụ việc. Hai người gây tai nạn cũng đã tới xin lỗi cháu và gia đình. Họ không phải là công an như đã nói trong clip lan truyền trên mạng".

Công an địa bàn cho biết đã nắm được sự việc trên mạng xã hội và kiểm tra.

Hình ảnh 2 người đàn ông trên xe ô tô gây tai nạn bị người dân xung quanh ghi lại.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã liên hệ với anh N.M.H, người trực tiếp chứng kiến sự việc đã quay lại clip và đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Anh H kể lại, sau khi gây tai nạn, một người đàn ông trên xe bế cháu gái vào xưởng gỗ bên đường. Đoạn đường xảy ra tai nạn rất vắng vì không có nhà dân. Khi đó trời tối và mưa nên không có người.

Người đàn ông loạng choạng có biểu hiện say rượu, lúc lại gần anh H ngửi thấy hơi men nồng nặc.

Thấy bé gái sợ hãi khóc quá, anh H (người chứng kiến) đã hỏi cháu bé lấy điện thoại để gọi người nhà đến giải quyết.

Trong khi chờ người nhà nạn nhân tới, thấy lái xe ô tô có ý định bỏ đi, một thanh niên trẻ có mặt ở hiện trường yêu cầu tài xế gây tai nạn chờ người nhà đến để xử lý cho nạn nhân.

Người đàn ông lái xe rút ví lấy 2 tờ 20.000 đồng dúi vào tay bé gái bị thương và định bỏ đi khiến anh H. rất bất bình nên đã ngăn lại. Anh H. yêu cầu người này phải chờ người nhà nạn nhân đến hoặc đưa nạn nhân vào bệnh viện để chụp chiếu.

Tài xế lúc đó tự xưng là công an, thách thức anh H gọi người đến và còn cho rằng bé gái nằm ăn vạ.

Khi anh H rút điện thoại ra quay video thì 2 người bỏ lên xe, chửi bậy và lao xe đi luôn.

"Do đêm tối vắng người, thấy 2 người kia say rượu nên tôi cũng lo lắng, không dám chặn đầu xe họ lại… Tôi chờ người thân của bé gái tới đưa đi bệnh viện rồi mới rời khỏi hiện trường", anh H nói.

Dù gia đình không trình báo sự việc lên công an, tuy nhiên, theo Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội tuyên truyền khám nghiệm giải quyết tai nạn - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra ở địa bàn quận Nam Từ Liêm và có xảy ra tai nạn giao thông nên Đội điều tra giải quyết tai nạn ở địa bàn này vẫn phải tiến hành kiểm tra, giải quyết. "Đó là trách nhiệm của Công an quận Nam Từ Liêm", Trung tá Vinh khẳng định.

