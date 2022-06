Xe ô tô “hổ vồ” cuốn xe máy vào gầm, 1 người phụ nữ tử vong

Khoảng 13h37’ ngày 3/6, tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy với xe “hổ vồ” khiến một người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Chiều 3/6, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 13h37 tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng, xe ô tô tải nhãn hiệu HOWO mang BKS: 29H - 788.61 do tài xế Nguyễn Ngọc D. (SN 1994, ở Phú Xuyên, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS: 29G1-194.XX do một người phụ nữ điều khiển (hiện chưa rõ danh tính).

Sau khi va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, người phụ nữ bị tử vong trong gầm xe tải, chiếc xe mô tô bị cuốn vào gầm ở phần đầu xe tải”.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 14, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT số 14 đã cử tổ công tác có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với lực lượng chức năng sở tại xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tiến Anh