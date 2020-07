Luật sư: Quy định mới về giấy phép lái xe tránh rườm rà, phù hợp với quốc tế

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, Bộ Công an đề xuất rất nhiều quy định mới về giấy phép lái xe (bằng lái), chia giấy phép lái xe thành 17 hạng khác nhau gồm: A0, A1, A, B1, B2, B, C1, C, D1….

Trao đổi với PV về nội dung này, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Đối với đề xuất bỏ cấp giấy phép lái xe hạng A0, cá nhân tôi cho rằng đây là quy định khá hợp lý với thực trạng tham gia giao thông đường bộ và tránh việc cồng kềnh, rối rắm trong thủ tục”.

Luật sư phân tích: “Hiện nay, số lượng học sinh phổ thông dưới 18 tuổi tham gia giao thông rất nhiều nhưng việc vi phạm các quy định về luật giao thông cũng theo đó mà tỉ lệ thuận.

Các lỗi chủ yếu thường thấy là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không tuân thủ biển báo và đèn tín hiệu,… và cũng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Ảnh minh họa.

Ngoài các nguyên nhân về mặt chủ quan ra thì có thể thấy việc giáo dục, phổ biến luật giao thông đường bộ tại các địa phương, trường học chưa thật sự đạt được hiệu quả của nó.

Học sinh phổ thông điều khiển xe đạp điện, xe máy có dung tích nhỏ dưới 50cc về cơ bản là không có bằng lái, không được tham gia các lớp học về luật giao thông đường bộ như khi đăng ký thi lấy bằng lái xe.

Do đó, việc bỏ giấy phép lái xe hạng A0, thay vào đó là hạng A1, nhưng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ chỉ được điều khiển các loại phương tiện có dung tích dưới 50cc… sẽ hợp lý hơn.

Điều này đảm bảo giấy phép lái xe vẫn được cấp, tiết kiệm tránh rườm rà, người điều khiển được tiếp cận với luật giao thông đường bộ chặt chẽ hơn.

Còn giấy phép loại A1, A2 không quy định thời hạn thì thường là áp dụng đối với các phương tiện mang dung tích nhỏ và vừa, là những phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân.

Một phần nào đó, các phương tiện này khá đơn giản và mức độ hậu quả trong trường hợp không may xảy ra tai nạn cũng nhỏ hơn nên việc các loại giấy phép này được cấp vô thời hạn cũng khá hợp lý".

Với đề xuất giấy phép lái xe hạng B2 có thời hạn đến 60 tuổi, cũng như một số loại giấy phép lái xe khác, cần phải cấp lại trong thời hạn quy định, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: “Các loại giấy phép lái xe này là để áp dụng cho các loại xe ô tô có dung tích lớn. Việc điều khiển các loại phương tiện này cần phải đảm bảo nhiều yếu tố như: Nắm vững các quy định về luật giao thông đường bộ và phải đảm bảo sức khỏe tốt. Do đó, việc quy định về thời hạn của các loại giấy phép lái xe này có thời hạn, hết hạn phải tiến hành thi lại, cấp lại theo thủ tục là hợp lý.

Không những vậy, sự thay đổi này là một điều có lợi vì nó đảm bảo nhu cầu hội nhập của Việt Nam; phù hợp với các quy định mà Việt Nam tham gia tại các công ước, điều ước quốc tế liên quan đến giao thông đường bộ”.

Tân Trường