Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt, hàng chục đoạn đường ngập sâu, nhiều người ‘mắc kẹt’ do ngập

Do mưa lớn kéo dài nên đến sáng 24/10, nước lũ tiếp tục dâng cao, ngập sâu hơn 1m, chảy rất xiết tại nhiều vị trí qua các xã Tam Đàn, xã Tam An (huyện Phú Ninh) và xã Bình An (huyện Thăng Bình).