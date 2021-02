Bình Định: Ô tô 16 chỗ tông liên hoàn, 3 người chết

Trưa 15/2, ô tô 16 chỗ biển số 77B... do anh H.S.T. (36 tuổi, ở TX An Nhơn, Bình Định) điều khiển trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam.

Tới đường Lê Duẩn (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định), ôtô va chạm với xe máy do chị P.T.H.L. (31 tuổi, ở thị xã An Nhơn) chở theo mẹ ruột là bà L.T.H. (58 tuổi).

Sau khi va chạm, xe 16 chỗ tiếp tục chạy sang lề đường bên trái và tông vào ôtô biển số 51H... của anh N.Đ.C. (43 tuổi, trú tại Thủ Đức, TP.HCM). Lúc này, anh C. đang đứng phía sau xe.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Chu Vân)

Chưa dừng lại, ô tô 16 chỗ tiếp tục va chạm với 2 xe máy và một ô tô khác đang đỗ trong lề đường.

Vụ tai nạn khiến bà L.T.H. tử vong tại chỗ, anh N.Đ.C. và chị P.T.H.L. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người khác bị thương hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), kết quả kiểm tra nhanh cho thấy lái xe không có nồng độ cồn, không dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo zingnews.vn