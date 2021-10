Hiện trường vụ tai nạn ô tô tông hàng loạt xe máy, 3 người thương vong ở Quảng Nam

Tối 29/10, Công an TP Hội An xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ôtô và 3 xe máy khiến một người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 29/10, trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc tổ 8, phường Thanh Hà, TP Hội An), ô tô mang biển số Quảng Nam (92A) do ông Nguyễn Thông (SN 1983, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) cầm lái, khi đang lưu thông trên đường ĐT 607 theo hướng Hội An đi TP Đà Nẵng thì xảy ra va chạm với 3 xe máy đi hướng ngược lại.

Trong đó, xe máy mang biển số 92C1-232.12 do chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, trú xã Cẩm An, TP.Hội An) điều khiển; xe máy biển số 92C1-187.13 do chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, trú xã Cẩm An) điều khiển và xe máy biển số 92F1-094.83 do chị Nguyễn Thị Sang (SN 1986, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Hậu quả, chị Linh tử vong tại chỗ, chị Hoa và chị Sanh bị thương nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị biến dạng, 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ rơi vãi khắp đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Hồ Ca