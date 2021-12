Ô tô tải bốc cháy sau va chạm trên đường tránh TP Huế, một người tử vong

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay (7/12) chiếc xe mang BKS 17H-000.77 do tài xế tên H. (trú ở tỉnh Thái Bình) điều khiển, chở dừa lưu thông trên QL1A theo hướng Nam Bắc và trên xe chở anh Nguyễn Quyết Thắng (SN 1978, trú ở tỉnh Thái Bình). Khi đến địa phận phường Hương An (đoạn phía Bắc cầu Tu Ca tại Km9+389 trên đường tránh TP Huế QL1A) thì xảy ra va chạm với chiếc xe mang BKS 92C - 145.79 (kéo theo rơ móc BKS 92R-00379) chở ô tô do Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1980, trú ở Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe chở anh Phạm Tấn Đăng (SN 1977, trú ở tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ tai nạn làm 1 người tử vong và 3 người bị thương, riêng phần đầu 2 chiếc xe bị cháy hư hỏng nặng và khiến tuyến đường tránh TP Huế bị ách tắc dài hàng km.

Đến trưa nay, xe cứu thương cùng nhiều xe chữa cháy và các cán bộ chiến sỹ đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

Các xe cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Các cán bộ chiến sỹ đang khẩn trường tham gia cứu hộ.

Phần đầu 2 chiếc xe bị thiêu rụi.

Giao thông trên đường tránh TP Huế bị ách tắc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc.

Hà Oai