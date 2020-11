Thanh tra Sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người bị đình chỉ công tác

Hiện trường vụ tai nạn.

Tối 23/11, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND phường An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 23h ngày 21/11, trên địa bàn xảy ra vụ xe ô tô tông chết một người phụ nữ đi xe máy.

Vào thời gian trên, chiếc ô tô BKS 89A 104.55 do một người đàn ông cầm lái đi ngược chiều từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về Chợ Gạo (TP Hưng Yên), khi đi đến trước số nhà 205 Lê Văn Lương, tông trúng một chiếc xe máy BKS 89F7 0675 do chị Vũ Thị L (SN 1982, quê quán Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị L. tử vong tại chỗ, còn người đàn ông điều khiển chiếc ô tô sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

"Nạn nhân thiệt mạng làm ở Công ty môi trường đô thị thành phố, trú tại huyện Tiên Lữ", bà Hồng cho hay.

Tối cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận thông tin vụ việc và cho biết, hiện Công an tỉnh đã nắm được báo cáo của Công an TP Hưng Yên về vụ tai nạn.

"Người gây tai nạn là Vũ Văn Vương, Thanh tra viên Sở GTVT tỉnh Hưng Yên. Về thông tin anh này có uống rượu hay không thì phía Công an TP Hưng Yên đang tiếp tục xác minh, điều tra và sẽ có thông báo cụ thể sau", đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Sáng 24/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Văn Toản, Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày với ông Vương kể từ ngày hôm qua (23/11).

Theo atgt.vn