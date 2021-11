Xe máy đâm nhau kinh hoàng trong đêm, 2 thanh niên tử vong

Lưu thông trên Quốc lộ 15A qua địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) trong đêm tối, 2 thanh niên điều khiển xe máy ngược chiều đâm mạnh vào nhau. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: Nguyễn Long)

Trưa 25/11, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên quốc lộ 15A qua địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/11 trên tuyến Quốc lộ 15A, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Đông Sơn và Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng thời gian này, anh N.N.C. (SN 2003, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển xe máy, khi đến địa điểm nói trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy do anh T.Đ.Đ. (SN 2003, trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú va chạm rất mạnh khiến cả 2 ngã ra lề đường, cách nhau khoảng 5m. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vụn tung tóe trên mặt đường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Bảo Trâm