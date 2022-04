Nghệ An: Tuyến nhánh 'cứu hộ, cứu nạn' được làm mới, hết cảnh 'khổ đau'

Hàng chục năm trời đằng đẵng phải chịu cảnh lầy lội mỗi khi mưa, bụi bay mù mịt khi trời nắng. Tuyến nhánh “cứu hộ, cứu nạn” qua địa bàn xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã được làm mới, người dân vô cùng phấn khởi.

Những ngày giữa tháng 4/2022, chúng tôi quay trở lại xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), mục sở thị “con đường đau khổ” mà người dân địa phương từng gọi suốt nhiều năm. Hiện nay, đoạn đường đã đường làm mới, việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn rất nhiều.

Hơn 2km tuyến nhánh đường cứu hộ, cứu nạn “ách yếu” hoàn thành.

Nhiều người dân địa phương cho biết, trước đây cứ sau mỗi cơn mưa, mặt đường vô cùng lầy lội, nhão nhoét bùn đất, tạo thành những “cái bẫy” trơn trượt vô cùng nguy hiểm; còn trời nắng thì bụi mù mịt. Khổ nhất là các cháu học sinh phải thường xuyên đạp xe giữa bùn đất để đi học, vô cùng vất vả. Đối với người dân nơi đây, mỗi lần phải đi qua con đường “đau khổ” này là một lần bị “hành hạ”.

Nhiều năm qua, con đường lầy lội khi trời mưa, bụi mù mịt khi trời nắng khiến người dân địa phương vô cùng khổ sở. (Ảnh tư liệu)

Ông Nguyễn Thế Hồ (SN 1965, trú thôn Tiên Bồng, xã Phú Thành) phấn khởi cho chúng tôi biết, từ khi được nhà nước đầu tư làm mới, con đường đã cao ráo, sạch đẹp. Việc đi lại của người dân chúng tôi được thuận lợi hơn rất nhiều.

“Xóm chúng tôi có 239 hộ với hơn 900 nhân khẩu, nhiều năm qua con đường đang hư hỏng, xuống cấp, việc đi lại của bà con nhân dân, các cháu học sinh vô cùng khó khăn. Niềm mong mỏi của bà con có con đường mới, sạch sẽ nay đã trở thành hiện thực, ai ai cũng rất vui mừng”, ông Hoàng Văn Hoạt, trưởng xóm Tiên Bồng chia sẻ.

Tuyến đường hoàn thành giúp cho việc đi lại của người dân, học sinh thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND xã Phú Thành, ông Phạm Minh Chuân thông tin, từ năm 2022 dự án tuyến nhánh đường cứu hộ, cứu nạn đoạn qua xã Phú Thành được nhà nước bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa. Sau một thời gian thi công, tuyến đường nay đã hoàn thành.

“Sau khi hoàn thành, gần 900 hộ ở các xóm Tiên Bồng, Đông Nam Hồng và Tân Lai (xã Phú Thành – PV) với trên 3.000 nhân khẩu đi lại, giao thương rất thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, ông Chuân cho biết thêm.

Ông Phan Huy Hải, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Thành cho biết: “Thời gian vừa qua, UBND huyện đã bố trí được một phần nguồn vốn để thi công tuyến nhánh nói trên. Một số đoạn ách yếu đã hoàn thành, còn một số đoạn chưa xong chúng tôi sẽ tiến hành đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công, sớm hoàn thành, giúp cho việc lưu thông của người dân được thuận lợi hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ”.

Tuyến nhánh đường “cứu hộ, cứu nạn” qua địa bàn xã Phú Thành dài khoảng 4km thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông cứu hộ, cứu nạn từ bờ tả sông Sở xã Phú Thành đi dọc kênh Vách Bắc đến sông Bàu Chèn, xã Liên Thành (huyện Yên Thành) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 12/2010 tại Quyết định số 5965/QĐ.UBND-CNXD.

Dự án do UBND huyện Yên Thành làm Chủ đầu tư với tổng chiều dài trên 21km; nguồn vốn đầu tư hơn 167 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương đầu tư đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án sẽ trực tiếp phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân, ứng cứu, đảm bảo an toàn các công trình, cơ sở hạ tầng trong mùa mưa lũ và đảm bảo giao thông trên địa bàn các xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) và các xã Phú Thành, Hồng Thành…(huyện Yên Thành); góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuyến nhánh qua xã Phú Thành dài khoảng gần 4km kéo dài từ tuyến kênh chính (dọc sông Đào, giáp ranh xã Lăng Thành, Yên Thành) đi các xóm Tiên Bồng, Đông Nam Hồng và Tân Lai (xã Phú Thành).

Việt Hòa