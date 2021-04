Nghệ An: Tài xế tông CSGT bị thương nặng, để xe tại khách sạn rồi bỏ trốn

Theo thông tin từ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), vào khoảng 20h30 ngày 19/4, chiến sỹ N.T.A. (SN 1995) cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 46, đoạn qua cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Phát hiện chiếc ô tô mang BKS 37A-502.46 chạy quá tốc độ, chiến sỹ N.T.A đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, điều khiển xe tông thẳng vào anh A. rồi phóng xe bỏ chạy.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm tông CSGT bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Chiến sĩ A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên, do tình trạng nặng nên đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để điều trị.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác CSGT đã truy đuổi và phát hiện xe ô tô vi phạm tại một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò, còn tài xế điều khiển xe này đã bỏ trốn.

Chiếc xe tông thẳng vào chiến sĩ N.T.A rồi bỏ chạy được phát hiện tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò.

Được biết tài xế là một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm. Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Trâm