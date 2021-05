Nghệ An: Chặn đứng nhóm 'thanh niên choai' tụ tập đua xe trái phép

Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) vừa chặn đứng một nhóm thanh thiếu niên không thực hiện quy định phòng chống dịch, tổ chức đua xe trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng tổ chức đua xe trái phép bị đưa về trụ sở cơ quan công an để xử lý.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TX Thái Hòa (Nghệ An) xuất hiện nhóm thanh niên độ tuổi từ 15 - 18 tuổi là người trên địa bàn TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn tụ tập, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy tốc độ cao, không đeo khẩu trang, không thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, triển khai lực lượng để bắt giữ, xử lý.

Vào khoảng 19h ngày 12/5, phát hiện 1 nhóm khoảng 20 đối tượng tụ tập, không đeo khẩu trang, dàn xe hàng ngang, chuẩn bị điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên địa bàn TX Thái Hòa. Lực lượng chức năng đã kịp thời kiểm tra, ngăn chặn không để xảy ra hoạt động đua xe trái phép, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng. Toàn bộ các đối tượng đều ở độ tuổi chưa thành niên (dưới 18 tuổi) và đa phần đều đã bỏ học.

Các đối tượng đua xe đều dưới 18 tuổi, hầu hết đã bỏ học

Trên cơ sở kết quả làm việc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Thái Hòa đã triệu tập thêm 7 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc và tạm giữ 7 xe mô tô để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch (tụ tập đông người, không đeo khẩu trang); điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; tự cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe; điều khiển xe mà không có GPLX; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Hiện, vụ việc đang được Công an TX Thái Hòa tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bảo Trâm