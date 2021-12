Nghệ An: Đường gần 300 tỷ chưa bàn giao đã bị cày nát, Thị ủy Thái Hòa lên tiếng

Thị ủy Thái Hòa cho rằng tuyến đường gần 300 tỷ hư hỏng do lưu lượng giao thông tăng đột biến, đặc biệt là các xe tải trọng nặng vận chuyển vật liệu.... Bên cạnh đó, do thiếu nguồn vốn nên dự án thi công dở dang, kéo dài.

Trong bài viết “Nghệ An: Đường trăm tỷ 'nát như tương…”, Infonet đã phản ánh thực trạng tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa (Nghệ An) được đầu tư gần 300 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay chưa hoàn thiện, nhiều đoạn mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng, chi chít vết lún, nứt.

Cụ thể, tại tuyến trục chính qua phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) xuất hiện tình trạng hư hỏng. Nhiều đoạn bị bong tróc, nứt nẻ, đặc biệt tạo những điểm lồi lõm, ổ voi, “sống trâu” rất nguy hiểm cho người và phương tiện, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Những ngày giữa tháng 11/2021, theo ghi nhận của PV Infonet, đoạn đường bị hư hỏng nghiêm trọng đang được đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa.

Được biết, Công ty cổ phần xây dựng Vũ Trường Giang là nhà thầu chính sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng này, còn đơn vị được hợp đồng rải thảm nhựa là Công ty cổ phần xây dựng đầu tư 289 (có trụ sở TP Vinh, Nghệ An).

Các đơn vị thi công đóng đoạn đường để khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Vật liệu đổ ngổn ngang sau khi đào bóc, gia cố phần nền đường.

Theo Thị uỷ Thái Hoà, đoạn tuyến hư hỏng thuộc đoạn từ Km0+00-Km1+038 (thuộc Gói thầu số 03) triển khai thi công từ năm 2009, do nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công còn gặp khó khăn, dẫn đến kéo dài đến nay.

Thị uỷ Thái Hoà thông tin, dự án được khảo sát, thiết kế và phê duyệt từ năm 2008, qua thời gian dài thực hiện, lưu lượng xe thay đổi so với thời gian khảo sát; đây là tuyến đường trục chính (52m) nên lưu lượng giao thông trên tuyến ngày càng tăng đột biến, đặc biệt là các xe tải trọng nặng vận chuyển vật liệu quặng, đá trắng… từ huyện Quế Phong, Quỳ Hợp trung chuyển về cảng Cửa Lò (Nghệ An) và Nghi Sơn (Thanh Hoá).

Bên cạnh đó, quá trình triển khai do thiếu nguồn vốn, dự án thi công dở dang, kéo dài; khi mới hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp dưới đã đưa vào vận hành để phục vụ nhân dân đi lại và thi công Cầu Hiếu 2 dẫn đến hư hỏng trên tuyến đường.

UBND thị xã Thái Hoà đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các bên liên quan tiến hành khắc phục, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng, dự kiến đến ngày 31/12/2021 sẽ hoàn thành.

Các vị trí lún, nứt trên đoạn đường khoảng 500m đã được xử lý, chờ rải thảm.

Trao đổi thêm với PV, ông Phan Văn Thục, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa cho biết, từ ngày 11/11/2021, Ban đã phối hợp và chỉ đạo nhà thầu thi công sửa chữa đoạn hư hỏng nói trên và chuẩn bị rải thảm lại.

“Trước đây thì địa phương tạo điều kiện cho người dân, các phương tiện đi lại qua tuyến đường, còn bây giờ thì khi nào dự án bàn giao sử dụng theo quy định mới cho lưu thông. Các vị trí bị hư hỏng trong vòng 500 mét, ở cả 2 bên trục đường. Đơn vị thi công đã đào, bóc, xử lý, gia cố phần nền; dự kiến sẽ xong trước Tết Nguyên đán và sẽ tổ chức làm thủ tục nghiệm thu đoạn đã thi công”, ông Thục cho biết thêm.

Thị Ủy Thái Hòa cho biết, UBND thị xã Thái Hoà chỉ đạo tiến hành khắc phục, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng, dự kiến đến ngày 31/12/2021 sẽ hoàn thành.

Theo tìm hiểu của PV, đoạn đường thuộc “Dự án tuyến đường trục chính thuộc hệ thống hạ tầng giao thông khu đô thị mới Thái Hòa” được phê duyệt, khởi công vào tháng 10/2009 do UBND thị xã Thái Hòa làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, vốn huy động từ ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An và thị xã Thái Hòa.

Trước đây tuyến dài 2,05km, sau đó điều chỉnh, cắt giảm xuống 1,95km (do có phần cầu Hiếu 2 trùng vào - PV). Tham gia thi công dự án này gồm các nhà thầu: Công ty TNHH Hoàng Linh, Công ty cổ phần xây dựng Vũ Trường Giang và Công ty cổ phần đầu tư An Vinh.

