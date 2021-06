Nghệ An: 5 tháng đầu năm, 93 người thương vong vì tai nạn giao thông

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, 38 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 55 người, bị thương 38 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 15 vụ, số người chết giảm 7 người, số người bị thương giảm 12 người.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người; một số địa phương gia tăng tai nạn giao thông như: Tương Dương, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Thanh Chương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương ở Nghệ An vào tháng 3/2021.

Điển hình, vào khoảng 05h ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V - 0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương.

Cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn xe khách đâm đuôi xe container.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 11.581 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 40.014 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản hành chính về TTATGT 34.198 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 31.279 trường hợp, chuyển kho bạc thu phạt hơn 33,4 tỷ đồng. Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã kiểm tra lập biên bản xử lý 1.326 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An sẽ mở nhiều đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Trong đó tập trung các lỗi như: người điều khiển sử dụng nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu…

Bảo Trâm