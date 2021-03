Ngăn chặn tai nạn với xe khách để giảm thiệt hại về người và tài sản

Ngày 16/3, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Công điện đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông do xe khách.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông ở Hòa Bình và Nghệ An liên quan đến xe khách làm nhiều người tử vong.

Theo nội dung công điện, trong thời gian qua, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Điển hình sáng sớm ngày 16/3/2021 xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe chở khách. Vụ thứ nhất là tai nạn giao thông tại km 468+300 đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) giữa xe ô tô khách và ô tô tải, hậu quả làm 03 người chết, 01 người bị thương.

Vụ thứ hai là tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), xe ô tô khách đâm vào sau xe đầu kéo, hậu quả làm 02 người chết và 2 người bị thương.

Tai nạn kinh hoàng xe khách tông container ở Nghệ An: Thêm 1 nạn nhân tử vong Thêm 1 nạn nhân đã tử vong do tình trạng quá nặng, hàng chục người bị thương hiện đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện ở Nghệ An.

Để khắc phục tốt nhất hậu quả của các vụ tai nạn giao thông nêu trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, Hòa Bình chỉ đạo Ban ATGT tỉnh và cơ quan chức năng ưu tiên cao nhất việc cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên”.

Nhằm kéo giảm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương thuộc tỉnh, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, đi sai phần đường làn đường, lái xe vượt quá thời gian quy định, không thắt dây bảo hiểm khi ngồi trên ô tô.

Các địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; xử lý dứt điểm và kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông do lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan báo chí và người dân kiến nghị.

Đối với các các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, yêu cầu tổ chức công tác khám và cấp giấy khám sức khoẻ cho lái xe kinh doanh vận tải dưới sự chủ trì của cơ quan y tế và sự giám sát của các cơ quan liên ngành tại địa phương, cập nhật và chia sẻ kịp thời thông tin về sức khỏe lái xe trên các hệ dữ liệu quốc gia hiện tại.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông để lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn.

PV