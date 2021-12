Hy hữu: Đang điều khiển xe công nông, nam thanh niên gục chết trên ghế lái

Ngày 2/12, cơ quan chức năng huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên điều khiển xe công nông tử vong tại chỗ, do phương tiện xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 1/12, tại đường liên thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) anh Y N. (21 tuổi, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) điều khiển xe công nông không biển số, trên xe chở theo một máy múc. Khi chiếc xe công nông chạy đến vị trí trên thì bất ngờ bị gãy trục, chiếc máy múc phía sau đã đổ về trước, đè anh N. tử vong.

Chiếc xe đang di chuyển bất ngờ xảy ra sự cố.

Tại hiện trường, chiếc xe công nông bị gãy đôi, nạn nhân tử vong trong tư thế đang ngồi điều khiển xe phía trước. Được biết, chủ xe công nông và xe múc của của ông Ng. C. C, (37 tuổi, ngụ xã Thuận An), anh N. là người đi làm thuê.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

