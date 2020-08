Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông trong giảng dạy chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh, sinh viên.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2020 - 2021.

Trong đó tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng và vào các giờ cao điểm trong năm học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến phổ thông) không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng, đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường.

Ảnh minh họa

Đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đặt biển hạn chế tốc độ khu vực trường học và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kiểm tra, rà soát, tổ chức giao thông tại các nhà trường phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của học sinh, giáo viên và nhà trường.

Ngoài ra, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có hợp đồng xe ô tô đưa, đón học sinh phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe bảo đảm chất lượng, lái xe có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn lồng ghép trong giảng dạy chính khóa về an toan giao thông và phổ biến, tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa về “văn hóa giao thông”, “kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cho học sinh.

Với các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho sinh viên vào đầu năm học 2020 - 2021; quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.

Đặc biệt, yêu cầu đáng chú ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường (khoa) sư phạm trong năm học 2020 - 2021 là tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa.

Hoàng Thanh