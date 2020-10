Lời kể hãi hùng của chủ tiệm thuốc thoát chết trong vụ xe điên tông nhiều nhà dân

Thoát chết trong gang tấc sau tai nạn 'xe tải điên' lao vào hàng loạt nhà dân trên tuyến đường tỉnh lộ 623B, chị Bùi Thị Kim Liên (trú xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) kể lại giây phút kinh hoàng…

"Lúc đó tôi đang ở bên trong tiệm thuốc thì nghe tiếng ầm ầm trước quán. Vừa định bước ra ngoài xem thử cái gì thì chiếc xe tải tông thẳng vào nhà, lúc đó tôi không kịp chạy, xe ập đến đổ vỡ hết nhà, may mắn phần đầu tôi được tủ thuốc che chắn nên không sao. Hoàn hồn mở mắt ra thì khói bụi mịt mù trước mặt. Thấy các bức tường đã đổ sập, tôi nhanh chóng thò tay qua khe hở, lấy mũ bảo hiểm đội để tránh thương tích. Tôi bị gạch đá đè lên phần bụng, chứ đè trực tiếp lên cả đầu thì tôi không biết sẽ thế nào", chị Liên bàng hoàng kể lại.

Thoát chết trong gang tấc, chị Liên được người dân và cảnh sát giải cứu ra khỏi đống đổ nát và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi xác định chị chỉ bị thương phần mềm ngoài da nên đã cho xuất viện.

Chị Liên kể lại giấy phút xe tải tông vào tiệm thuốc tây của mình. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Ông Huỳnh Văn Dậu, 65 tuổi, chủ nhà cho chị Liên thuê mặt bằng mở tiệm thuốc tây, cho hay: Lúc đó tôi đang ngồi ở phía trong nhà, còn vợ tôi là Bùi Thị Lý (62 tuổi) cùng cháu Bùi Thị Kim Liên đang ở phía trước. Tôi nghe cái đùng trước mắt tôi là cảnh xe ô tô tải ập vào tông trụ nhà và mắc kẹt ở đó, bụi bay mù mịt.

"Bụi vừa tan nhẹ tôi thấy vợ tôi nằm ngã dưới đất, gãy xương bánh chè. Tôi liền hô hoán người dân ở gần đó đến đưa vợ vào trong nhà băng bó rồi đưa đi cấp cứu. Còn cháu Liên bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng may mắn được tủ thuốc tây che chắn", ông Dậu kể lại.

Ông Huỳnh Văn Dậu, chủ nhà cho chị Liên thuê mặt bằng mở tiệm thuốc tây. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Anh Mai Văn Khải, chồng của chị Liên nhà ở gần đó nghe tin tai nạn liền thất thần chạy đến. Đến nơi thì thấy vợ được đã được người dân và cảnh sát cứu khỏi đống đổ nát. "Vợ tôi thoát chết trong gang tấc, cám ơn trời đất đã phù hộ", anh Khải nói.

Anh Khải cho biết, phần đầu của chiếc xe tải đã đi hết vào trong quầy thuốc của gia đình. Mọi thứ ở quầy tan nát hết, thiệt hại rất nhiều đồ đạc, máy tính, tủ lạnh, tủ thuốc và nhiều loại thuốc mới nhập. Thôi thì của đi thay người vậy.

Quầy thuốc tây của chị Liên trở thành đống đổ nát, ngổn ngang sau khi bị tải tông vào. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Trong khi đó, ông Lê Tấn Đi (58 tuổi, chủ tiệm tạp hóa đầu tiên bị ô tô tải tông) cho biết, lúc đó ông đang bán hàng thì nghe tiếng "rầm rầm", khi chiếc xe tải lao đến, ông kịp nhảy thoát vào bên trong. Tiệm của ông bị hư hại tủ, cửa sắt nhưng vẫn còn may mắn hơn quầy thuốc của chị Liên.

Theo lời kể của ông Phạm Quang Khanh, trú xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa: Ông ngồi trong nhà nhìn ra phía trước đường, bất chợt thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy xuống, chiếc xe tải chạy lên, rồi nghe tiếng va chạm đùng đùng, bụi bay mù mịt. Biết tai nạn đã xảy ra, ông liền chạy ra hô hoán mọi người tới cứu người.

"Lúc chạy vào tiệm thuốc tây, tôi gọi to thì nghe tiếng con Liên trả lời, tôi mừng quá vì biết nó còn sống. Tôi liền kêu mấy cậu thanh niên tới cứu Liên ra. Rồi lại nghe thêm một giọng nữ nữa kêu cứu. Tôi hỏi bị sao thì nó nói cháu bị gãy tay rồi. Tôi liền chạy về nhà lấy xe chở xuống bệnh viện", ông Khanh kể lại.

Ông Phạm Quang Khanh, trú xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) người chứng kiến vụ tai nạn kể lại. (Ảnh: Nguyễn Ngọc)

Theo ông Khanh, lúc này tại hiện trường có 2 người chết tại chỗ, còn tài xế xe ô tô 7 chỗ thì bị mắc kẹt trong xe. Ông gọi người dân tới đập gương xe để đưa tài xế ra ngoài.

Sáng nay, 25/10, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 24/10 tại tỉnh lộ 623B, thuộc xóm 1, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa làm 3 người chết, 3 người bị thương.

"Trong số 3 người tử vong, có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường, 1 tử vong tại bệnh viện. Ba nạn nhân khác bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Đến sáng nay (25/10), tài xế Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), điều khiển xe tải 51C-640.46 đã đến Công an huyện Tư Nghĩa đầu thú", ông Bính cho biết.

Theo Công an huyện Tư Nghĩa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 24/10. Tài xế Nguyễn Văn Linh lái xe tải mang BKS 51C-640.46 lưu thông trên tỉnh lộ 623B, thuộc xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa, đã va chạm với xe 7 chỗ mang BKS 76A - 065.73 do ông Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) chạy ngược chiều (không phải xe tải nổ lốp như thông tin trước đó - PV).

Sau cú va chạm, xe ô tô tải tiếp tục lao lên vỉa hè, tông một số người dân đi đường rồi lao vào nhiều nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến ông Đinh Văn Trăng (43 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) và ông Nguyễn Quốc Thủ (48 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ. Ông Phạm Văn Đoàn, tài xế ô tô 7 chỗ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ba người dân sinh sống ven đường bị thương, gồm Bùi Thị Kim Liên, Bùi Thị Lý, Lê Thị Thi (cùng ở xã Nghĩa Kỳ).

Vụ tai nạn khiến một phần ngôi nhà của bà Bùi Thị Kim Liên bị hư hỏng, 3 ô tô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng.

Hiện cảnh sát đang lấy lời khai tài xế để điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

