Tai nạn giao thông, 2 thanh niên đi xe máy tử vong ở Lạng Sơn

Khoảng 22h30 đêm qua (8/8), Công an TP Lạng Sơn nhận được thông tin về việc 2 thanh niên nằm bất tỉnh trên đường Hùng Vương. Lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được xác định là Vi Văn Nhân (SN 2002) điều khiển xe máy, phía sau chở Vi Văn Sứ (SN 2003) cùng trú tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô tô BKS 12X1-227.88 được che biển số bằng khẩu trang y tế, bên cạnh là cột biển báo giao thông bị gãy đổ.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vov.vn