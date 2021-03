Lâm Đồng: Trong 2 tuần, xử lý 25 tài xế vi phạm về nồng độ cồn

Trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục ra quân kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt xử lý về nồng độ cồn.

CSGT tỉnh Lâm Đồng liên tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Chiều 27/3, Trạm CSGT đường bộ đóng tại chân đèo Prenn (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) tiếp tục triển khai ra quân kiểm tra, xử lý nồng độ cồn ngay trạm thu phí cao tốc Liên Khương – Đà Lạt đối với cả 2 chiều lên, xuống, theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng.

Theo ghi nhận của PV, chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác đã dừng, kiểm tra hơn 300 phương tiện, hầu hết các tài xế đều chấp hành nghiêm túc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 1 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn ở dưới mức 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe ở cả 2 chiều lên, xuống.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng, đồng thời đưa phương tiện về trụ sở Công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, Đại úy Đỗ Đình Đồng, Tổ trưởng tổ CSGT đường bộ thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phân công của lãnh đạo phòng, từ ngày 15/3 tới nay, đội đã 4 lần ra quân kiểm tra, xử lý. Kết quả, có 11 trường hợp lái xe ô tô, 14 trường hợp lái xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn (tổng cộng 25 tài xế vi phạm bị xử lý - PV). Trong đó, có 1 trường hợp bị xử phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. So với cùng kỳ năm trước, số người vi phạm đã giảm hẳn, nhờ công tác tuyên truyền, kết hợp việc tăng cường tuần tra kiểm soát nên người dân đã có ý thức hơn trong việc chấp hành luật giao thông".

"Trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm, đa số các lái xe đều đưa ra lý do để biện minh cho việc sử dụng rượu, bia của mình, mong muốn được bỏ qua lỗi, nhưng để đảm báo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, thì tất cả các trường hợp trên đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo đúng quy định, không có trường hợp ngoại lệ”, Đại úy Đỗ Đình Đồng chia sẻ thêm.

Từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện sẽ triển khai thực hiện, tập trung chủ yếu các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của cấp trên ban hành.

Vũ Linh