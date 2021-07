3 nam thanh niên ngổ ngáo không đội mũ bảo hiểm còn bốc đầu xe 'diễn xiếc'

Chiều 31/7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành với 3 nam thanh niên và tạm giữ phương vi phạm để lý xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/7, Công an huyện Chương Mỹ nhận được thông tin về việc có 03 nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Ngọc Hòa.

Hình ảnh bốc đầu xe của 3 nam thanh niên. (Ảnh: MXH)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp cùng Công an xã Ngọc Hòa tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua công tác điều tra, xác định được 3 trường hợp vi phạm đều là công dân huyện Chương Mỹ là H.V.T (SN 2004; ở xã Phú Nghĩa); Đ.Đ.T (SN 2003) và N.V.T (SN 2003; cùng ở xã Ngọc Hòa).

Tại cơ quan công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo lời khai của nhóm đối tượng, vào chiều 28/7, H.V.T điều khiển xe máy Honda Dream, không biển kiểm soát chở Đ.Đ.T và N.V.T phía sau rồi thực hiện hành vi bốc đầu xe tại tuyến đường thuộc địa phận thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

3 nam thanh niên bị triệu tập tới cơ quan công an để xử lý hành vi vi phạm.

Công an huyện Chương Mỹ đã lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an an, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP đã ban hành Chỉ thị 17 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tuy nhiên, bất chấp các quy định của thành phố, một số thanh niên vẫn cố tình vi phạm, tụ tập bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trong mùa dịch.

Tân Trường