Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Long Biên - Xuân Quan

Sáng 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn trong tuần vừa qua.

Theo đó, vào ngày 25/10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã gửi giấy mời các lái xe trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 2 xe máy xảy ra trên đường Long Biên - Xuân Quan tới làm việc.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn tại đường Long Biên - Xuân Quan.

Tổ công tác phụ trách tai nạn đã tiếp nhận camera hành trình của các phương tiện để bước đầu xác định các lỗi vi phạm chính nhằm xem xét xử lý theo đúng quy định, đồng thời thông tin hiện tại, 2 người đi xe máy bị văng từ hiện trường xuống chân đê đã qua cơn nguy kịch.

Trở lại với diễn biến vụ việc, khoảng 22h ngày 22/10, tại đường Long Biên - Xuân Quan, đoạn ngang đình làng Nha (số 379 đường Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa 3 ô tô và 2 xe máy. Vụ việc làm cả 5 phương tiện hư hỏng, 2 người đi xe máy phải đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu được các nhân chứng cung cấp (do hiện trường vụ việc đã được dọn từ 1h30 ngày 23/10) là va chạm giữa xe Ford màu đỏ và xe Hyundai màu trắng, có 4 người bị thương.

Trong biên bản hiện trường ban đầu của Cảnh sát giao thông cung cấp xác định, xe Ford biển kiểm soát 30E-329.78 do ông Đặng Thanh H (sinh năm 1970, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển. Xe ô tô Hyundai biển kiểm soát 30F-220.66 do ông Đoàn Hoàng L (sinh năm 1979, ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển.

Hai chiếc xe ô tô va chạm dẫn tới tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương.

Xe Volvo biển kiểm soát 30G-364.68 do ông Bùi Ngọc H (sinh năm 1976, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển. Xe máy Honda biển kiểm soát 20V9-3339 do ông Nguyễn Phi H (sinh năm 1963, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Xe máy Honda biển kiểm soát 30H1-6089 do anh Nguyễn Tuấn H (sinh năm 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển.

Vụ va chạm khiến anh Nguyễn Tuấn H và ông Nguyễn Phi H bị hất từ mặt đường Long Biên - Xuân Quan xuống đường bên dưới ở độ cao hơn 2m, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đoạn đường trên là khúc cua có tầm nhìn hạn chế, khi đi đến khu vực trên, 2 lái xe Ford và Hyundai do thiếu tầm nhìn đã đấu đầu, khiến các phương tiện va chạm liên hoàn.

Thông tin này do bộ phận khám nghiệm hiện trường của Đội Cảnh sát giao thông số 5 và nhân chứng tại hiện trường cung cấp và là những nhận định ban đầu về vụ việc, chưa khẳng định lỗi do bên nào gây ra.

Một chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngày 25/10, qua trích xuất camera được cung cấp, cơ quan chức năng bước đầu ghi nhận, xe Ford màu trắng đi sau xe Hyundai màu đỏ giữ khoảng cách khoảng 20m theo hướng từ Bát Tràng về cầu Chương Dương với tốc độ trung bình khoảng 30km/h.

Đến khúc cua tại hiện trường, bất ngờ xe Hyundai va chạm với xe Volvo màu đen đi ngược chiều. Lực va chạm khiến xe Hyundai quay tròn, hất văng những người đi xe máy xuống đường và va chạm trực diện vào xe Ford màu trắng ở phía sau do ông Đặng Thanh H điều khiển. Đội Cảnh sát giao thông số 5 đang làm việc với các lái xe để xác định từng lỗi vi phạm của các phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 2h15 ngày 21/10 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua địa bàn xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn xe containter bị lật khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Chiếc xe container bị lật trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Được biết vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo container chở xoài mang biển kiểm soát 62H-001.68 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 62R-005.98 do tài xế Ngô Văn Tin (sinh năm 1977, ở xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển.

Vụ lật xe khiến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ùn tắc kéo dài theo hướng từ Hà Nội đi Bắc Ninh, Bắc Giang vào giờ cao điểm sáng cùng ngày.

Hết giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã cẩu chiếc xe container rời khỏi hiện trường để các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Vụ việc được Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) thụ lý giải quyết.

Sông Yên