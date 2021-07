Huế: Khởi tố, tạm giam đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 13/7, Nguyễn Bảo Quốc ra tự thú tại Công an phường An Hòa (TP Huế) và khai nhận do chưa có giấy phép lái xe nên bỏ trốn, thời điểm gây tai nạn giao thông đã sử dụng bia rượu.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng gây tai nạn giao thông trên đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế) chết người rồi bỏ trốn.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Bảo Quốc gây tai nạn rồi bỏ trốn được camera ghi lại.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/7, Nguyễn Bảo Quốc (trú ở phường An Hòa, TP Huế) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 75F3 - 0170 đi trên đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế). Khi đến địa chỉ số 44 Lý Nam Đế thì xảy ra va chạm giao thông với xe đạp do bà Trần Thị Thu H. (SN 1955, trú ở phường An Hòa, TP Huế) điều khiển.

Gây tai nạn cho bà Trần Thị Thu H. xong, Nguyễn Bảo Quốc không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe máy chạy khỏi hiện trường. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông là bà Trần Thị Thu H. bị thương nặng và đến ngày 9/7 thì tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời tuyên truyền vận động và yêu cầu người gây tai nạn ra trình diện.

Đến ngày 13/7, Nguyễn Bảo Quốc ra tự thú tại Công an phường An Hòa (TP Huế) và khai nhận do chưa có giấy phép lái xe nên điều khiển xe bỏ trốn, thời điểm gây tai nạn giao thông đã sử dụng bia rượu.

