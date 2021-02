'Hung thần' xe tải vượt ẩu khiến 2 mẹ con đi xe máy gặp nạn hú hồn

Chiếc xe tải vượt phải đường làm người phụ nữ chở con đi xe máy bên lề đường ngã nhào xuống sát bánh xe tải nhưng may mắn thoát lưỡi hái tử thần. Vụ việc xảy ra ngày 24/2 gần chợ Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, một nhóm rất đông thành viên trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn với nội dung: "2 mẹ con thoát chết sát bánh xe tải vượt ẩu. Vụ việc gây rợn người cho người xem khi chiếc xe tải biển kiểm soát 49C-08986 di chuyển theo hướng Đà Lạt - TP.HCM qua chợ Đại Lào (Bảo Lộc) đã vượt ẩu và đụng vào người phụ nữ chở con đi xe máy bên lề đường.

Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ ngã xuống, đầu sát bánh sau xe tải. Qua góc nhìn camera, do mũ trơn nên mép bánh xe đã đẩy đầu người phụ trên vào trong.

Rất may mắn tính mạng 2 mẹ con đi xe máy an toàn, họ chỉ bị thương nhẹ. Hiện chốt cảnh sát giao thông Madagui đã xác định được danh tính tài xế (sinh năm 1958, trú tại Đà Lạt) và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi tham gia giao thông nguy hiểm!".

browser not support iframe.

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại vào 17h30 ngày 24/2/2021 tại chợ xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Qua đoạn đường đông dân cư, chiếc xe tải không làm chủ tốc độ đã vượt phải tránh đâm vào đuôi xe khách phía trước, va chạm với chiếc xe máy do người phụ nữ chở con ngồi phía sau. Rất may hai người bị nạn đã thoát nạn trong gang tấc, không bị cuốn vào gầm xe tải.

Chiếc xe tải từ phía sau lao tới và đánh lái sang phải đuôi xe khách...

...va chạm với người điều khiển xe máy...

...hai người di xe máy ngã xuống đường nhưng may mắn không bị cuốn vào gầm xe tải.

Xem đoạn clip cộng đồng mạng rất sức bất bình. Họ bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động của tài xế xe tải: "Đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm tài xế xe tải, không thể để những hành vi như này tái diễn được"; "Đây gọi là lái xe không có đạo đức. Quá dã man. Ơn trời phúc lớn 2 mẹ con không sao"; "Xem hú hồn thật, chạy thế này khác gì giết người chứ? Đề nghị xử lí nghiêm hành vi này của tài xế xe tải làm gương cho người khác".

Lam Giang