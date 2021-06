Huế: Lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp tuần tra kiểm soát và lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 425 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Công an Thừa Thiên - Huế và Cảnh sát cơ động phối hợp kiểm tra kiểm soát xe vào tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2025 và công tác phòng chống dịch Covid-19 giữa Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Theo đó, từ ngày 15/5 đến ngày 25/6, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đã tăng cường 120 đồng chí cùng phương tiện phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều hòa giao thông.

Cụ thể, các tổ công tác có lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia đã phát hiện và lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó riêng chuyên đề về nồng độ cồn là 425 trường hợp lái xe vi phạm. Phối hợp phát hiện 5 vụ nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ 8 đối tượng, phối hợp tuần lưu chốt chặn tại các tuyến địa bàn giáp ranh và kiểm soát 540 lượt phương tiện cùng người đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế phục vụ tốt công tác phòng chống dịch Covid-19...

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và công tác phòng chống dịch Covid-19 giữa Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tặng giấy khen cho 20 đồng chí thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp.

Hà Oai