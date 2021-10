Huế: Đổi 'biển vàng' cho hơn 4.000 xe hoạt động kinh doanh, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT

Theo Trung tá Đoàn Thị Kiều Oanh, việc thay đổi biển số từ trắng sang vàng giúp các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý phương tiện vận tải, dễ quan sát trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Thực hiện Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông của Bộ Công an, kể từ ngày 1/8/2020, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện thủ tục cấp, thu hồi biển số, đổi từ biển số trắng sang biển số vàng đối với các phương tiện hoạt động kinh doanh và đến nay lực lượng công an đã thực hiện chuyển đổi đạt hơn 90%.

Để đảm bảo công tác cấp đổi biển số diễn ra thuận lợi, ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bố trí cán bộ chuyên trách tiếp nhận và theo dõi việc cấp đổi biển số, tổ chức hướng dẫn tận tình cho các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện kê khai đầy đủ thủ tục theo mẫu chính xác, tránh sai sót và tiết kiệm thời gian cho công dân.

Nhiều xe hoạt động kinh doanh ở Thừa Thiên – Huế đã được cấp đổi từ biển số trắng sang biển số vàng.

Anh Quách Đình Chinh, đại diện doanh nghiệp Trường Hải Thaco Huế đến trung tâm tiếp công dân Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế để thực hiện các thủ tục cấp, đổi biển số trắng sang biển vàng cho biết, tuy số lượng hồ sơ đăng ký rất nhiều nhưng nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ tổ xe lái (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) nên mọi thủ tục của tôi đã được tiến hành rất thuận lợi, chu đáo và không vướng mắc.

Ghi nhận trên các tuyến đường ở tỉnh Thừa Thiên – Huế cho thấy, bên cạnh những chiếc xe có biển số trắng lưu thông thì nay đã có hàng loạt xe hoạt động kinh doanh đã được cấp đổi từ biển trắng sang biển số vàng đi lại trên đường phố. Đặc biệt là các xe hoạt động vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng du lich, xe tải hoạt động kinh doanh… lưu thông trên các tuyến đường đã được đổi từ trắng sang vàng.

“Việc cấp đổi từ biển số trắng sang biển số vàng đối với các phương tiện hoạt động kinh doanh rất phù hợp để người dân dễ dàng phân biệt xe hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với xe cá nhân, đồng thời giúp cơ quan Nhà nước thuận lợi quản lý phương tiện khi tham gia giao thông trên đường”, ông Nguyễn Văn Phương (chủ một doanh nghiệp hoạt động vận tải kinh doanh trú ở TP Huế) chia sẻ.

Ngoài thời gian làm việc theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông còn bố trí các tổ công tác làm thêm ngoài giờ vào thứ Bảy, Chủ nhật; đồng thời, rút ngắn thời gian giao trả hồ sơ và tạo mọi đều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện việc cấp, đổi biển số theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến nay sau gần 1 năm triển khai thực hiện Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức cấp đổi cho hơn 4.000 phương tiện và đạt tỷ lệ hơn 90%. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết thời hạn đăng ký cấp, đổi theo quy định, cụ thể là đến hết ngày 31/12/2021 những trường hợp không thực hiện đổi biển số màu trắng sang màu vàng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định tại Điều 30 (Nghị định 100) ngày 30/12/2019 với số tiền từ 2 đến 8 triệu đồng.

Trung tá Đoàn Thị Kiều Oanh - Đội trưởng đội xe lái (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, thay đổi biển số từ trắng sang vàng là việc làm rất cần thiết, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng quản lý phương tiện vận tải, dễ quan sát trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần lập lại trật tự hoạt động kinh doanh vận tải, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và cùng với đó nhà nước sẽ thu được đầy đủ thuế đối với các phương tiện kinh doanh vận tải, dịch vụ hành khách.

Cũng theo Trung tá Đoàn Thị Kiều Oanh, từ nay đến hết thời gian quy định, những cá nhân doanh nghiệp chưa thực hiện việc đăng ký cấp, đổi biển số cần nhanh chóng đến đăng ký để được cấp đổi theo đúng quy định của pháp luật.

