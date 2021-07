Thanh niên say rượu trêu chọc lực lượng kiểm soát dịch bị 'phạt nguội' hơn 8 triệu đồng

Trong lúc đi mua bia, nam thanh niên say xỉn có hành vi trêu chọc, thách thức lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 23/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa xử phạt một nam thanh niên về hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và thách thức lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Thanh niên say rượu trêu chọc lực lượng kiểm soát dịch bị phạt

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20/7, L.V.A. (trú quận Cẩm Lệ) cùng một số người bạn ngồi nhậu tại bãi xe trên đường Đào Sư Tích.

Lát sau, A. mượn xe máy để đi mua bia về tiếp tục nhậu. Khi đi, nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lượn lờ trêu chọc, thách thức lực lượng kiểm soát dịch Covid-19 tại đường Tú Mỡ - Nguyễn Huy Tưởng, quận Cẩm Lệ.

Ngoài ra, “ma men” còn tông đứt dây chắn, vừa điều khiển xe máy vừa đưa thẳng chân hướng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cẩm Lệ đã truy biển số xe, triệu tập A. đến làm việc. Qua đấu tranh, A. thừa nhận do say xỉn nên mất kiểm soát, nảy sinh hành vi phản cảm trước lực lượng chốt kiểm soát.

Công an Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với A. số tiền 8,25 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Hồ Ca