Hàng loạt vụ tai nạn thương tâm do xe tải dừng, đỗ sai quy định

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lực lượng chức năng đồng loạt vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng xe tải dừng, đỗ sai quy định trên QL 1A gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sáng 22/5, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã xác định được một phần nguyên nhân khiến 2 thanh niên điều khiển xe máy tử vong khi đang lưu thông trên QL1A theo hướng Đà Nẵng - Huế. Theo đó, vào lúc 1h sáng 21/5, anh Lê Trường Nhật (SN 2002, trú tại xã Quảng Tiến, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển xe máy BKS 75F1 - 892.50 chở anh Lê Xuân Tuấn (trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy trên tuyến QL1A theo hướng Đà Nẵng ra Huế.

Khi đến Km891+900 đoạn đi qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), anh Nhật đã đâm xe vào đuôi xe tải BKS 75H - 009.30 do tài xế Lê Viết Trường (trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) điều khiển, đang đậu bên đường. Hậu quả, Nhật và Tuấn tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân để gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn khuya 21/5 khiến 2 thanh niên tử vong khi đâm vào đuôi xe tải dừng, đỗ sai quy định.

Quá trình điều tra, Công an huyện Phú Lộc xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BKS 75H - 009.30 dừng, đỗ sai quy định. Trước đó, tối 23/3, xe tải BKS 92C - 007.02 chở xi măng do tài xế Ngụy Như Hiền (SN 1990, trú tại TP Hội An, Quảng Nam) điều khiển trên QL1A theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi lưu thông trên QL1A gần đến trạm Kiểm dịch động vật đóng tại địa bàn xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), xe bị hỏng nên anh Hiền dừng xe bên đường để kiểm tra. Lúc này, tài xế Vi Thái Hùng (SN 1976, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe container BKS 76H - 006.84 kéo theo rơ moóc 76R-005.46 đi cùng chiều đã lao vào đuôi xe tải với tốc độ cao. Vụ tai nạn khiến đầu kéo container bị hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt trong ca bin được những người thợ làm gara ôtô gần đó sử dụng máy cắt để cắt cửa đưa ra ngoài. Tài xế Hiền bị tông gãy chân…

Thời gian qua, trên tuyến QL1A qua địa bàn Thừa Thiên-Huế đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT do xe tải dừng, đỗ sai quy định gây thiệt hại về tính mạng và tài sản. Có nhiều nạn nhân trong các vụ TNGT này đã vĩnh viễn mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình.

Trước tình hình này, tại đợt kiểm tra tình hình đảm bảo ATGT dọc QL1A qua địa bàn tỉnh vào giữa tháng 5/2022, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế thấp nhất TNGT xảy ra, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng xe dừng, đỗ sai quy định dọc tuyến. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, TNGT đường bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh có nhiều vụ xảy ra trên QL1A. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Biểu hiện cụ thể là tình trạng lái xe ôtô, môtô chạy quá tốc độ quy định, vượt ẩu, đi không đúng phần đường, dừng đỗ sai quy định. Qua kiểm tra thực tế, tình trạng tài xế xe tải, xe khách đậu xe dọc tuyến QL1A đoạn qua thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc, dọc tuyến đường tránh rất phổ biến. Do nằm sát QL1A nên nhiều quán ăn không có đủ diện tích làm bãi đỗ xe hoặc bãi đỗ xe quá nhỏ. Điều này dẫn đến việc các tài xế mỗi lần ăn sáng, ăn trưa đều phải dừng xe giữa lòng đường, chiếm phần đường dành cho xe thô sơ khiến các phương tiện phải đi sang làn đường dành cho xe cơ giới.

"Việc xe tải, xe khách đỗ ở lòng đường vào khoảng thời gian buổi sáng, buổi trưa và chiều tối là rất nguy hiểm. Đây thường là thời điểm học sinh đi học, người dân đi làm nên lượng người lưu thông rất đông dễ xảy ra tai nạn. Đã có nhiều vụ tai nạn do không quan sát được xe dừng đỗ trên đường, đề nghị lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, tập trung xử lý các "điểm đen" thường xuyên xảy ra tai nạn, các tài xế cố tình vi phạm, tìm cách đối phó với lực lượng chức năng; cương quyết cẩu, kéo các xe dừng, đỗ sai quy định", ông Hoàng Hải Minh chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu, lực lượng chức năng tăng cường sử dụng thiết bị camera ghi hình để phạt nguội, cắm thêm các biển báo, thống kê các hàng quán, cơ sở kinh doanh dọc tuyến để tuyên truyền nhắc nhở, ký cam kết…

Trung tá Phạm Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, tổ kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra, mở các đợt cao điểm để xử lý nghiêm đối với xe khách dừng đỗ, đón - trả khách dọc đường không đúng quy định, các xe "dù" hoạt động "núp bóng" xe hợp đồng... Ngoài ra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các phương tiện vi phạm thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát và thông tin phản ánh của người dân, các đơn vị.

Theo cand.com.vn