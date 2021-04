Hà Tĩnh: Vi phạm nồng độ cồn, một tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định số 1647/QĐ-UBND xử phạt ông Võ Tá Sinh (SN 1975, địa chỉ xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm ra nồng độ cồn đối với lái xe.

Theo đó, vào hồi 12h07 ngày 22/3/2021, tại đường thôn Hưng Lộc, xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe ô tô BKS 30A-065.39 để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trong hơi thở của tài xế Võ Tá Sinh có nồng độ cồn ở mức 0,478 miligam/01 lít khí thở.

Do vi phạm quy định tại điểm a, khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP nên tài xế Võ Tá Sinh bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng (GPLX số 310182004230, hạng C, do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cấp ngày 01/02/2018).

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” từ 15/3 - 31/12 của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Phòng CSGT, công an các huyện, thành phố, thị xã đồng loạt ra quân.

Trong 2 tuần thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy, lực lượng CSGT, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 9.648 trường hợp tài xế vi phạm.

Trong đó, tính đến ngày 30/3, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 108 lái xe vi phạm cồn gồm: 29 lái xe ô tô, 71 lái xe mô tô, 8 lái xe thô sơ; xử phạt trên 480 triệu đồng.

Trần Hoàn