Kẹp 3 trên xe mô tô, nhóm thanh niên còn 'bốc đầu diễn xiếc' giữa trung tâm thị xã

Kẹp 3 trên 1 chiếc mô tô, nhóm thanh niên còn 'bốc đầu' xe giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Trước đó, vào ngày 29/7/2022, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh ba nam thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe mô tô khi tham gia giao thông trên đoạn đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo thành lập tổ công tác, gồm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương xác minh, xử lý theo quy định.

Nhóm thanh niên 17 tuổi kẹp 3, bốc đầu xe giữa trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Quá trình xác minh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã làm rõ các đối tượng có hành vi “bốc đầu” gồm: L.V.D (SN 2005, trú tại huyện Can Lộc - là người điều khiển xe mô tô), chở theo B.C.P (SN 2005, trú tại huyện Đức Thọ) và H.A.N (SN 2005 trú tại huyện Can Lộc).

Tại cơ quan công an, L.V.D thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. D. cũng đã nhận thức được hành vi bốc đầu xe khi kẹp 3 và không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông khác, gây bức xúc cho xã hội. L.V.D hứa sẽ không tái phạm các hành vi tương tự.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với L.V.D và chủ phương tiện số tiền gần 6,5 triệu đồng; giao trách nhiệm cho gia đình quản lý, theo dõi L.V.D không để tái phạm.

Ba thanh niên cùng phương tiện vi phạm bị đưa về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để xử lý. (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xuất hiện tình trạng học sinh các cấp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập lạng lách, đánh võng, tháo hoặc cố tình che biển kiểm soát để đối phó lực lượng chức năng.

Công an thị xã đã huy động các lực lượng, phương tiện kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản 25 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em mình trong việc tham gia giao thông đường bộ theo đúng quy định của pháp luật. Không giao xe khi không đủ các điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Dương Cầm