Bố lùi xe vào sân, không may va trúng con trai gần 2 tuổi

Một vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra tại thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Nạn nhân là bé trai gần 2 tuổi, bị chính bố mình lùi xe không may đâm trúng.

Ảnh minh hoạ

Chiều 20/9, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, nạn nhân là bé trai gần 2 tuổi, do chính bố mình lùi xe không may đâm trúng khiến cháu bé tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h trưa nay, anh Trần Bá Ph. (30 tuổi) điều khiển xe tải lùi vào sân nhà hàng của gia đình tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc) để chở hàng.

Trong quá trình lùi xe, do không biết con trai gần 2 tuổi đang ở phía sau nên chiếc xe đã đè trúng khiến cháu bé tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình, người thân đã tổ chức mai táng cho cháu bé xấu số.

Được biết, vợ chồng anh Ph. làm nghề kinh doanh nhà hàng, gia đình mới có duy nhất 1 cháu bé này.

Trần Hoàn