Hà Tĩnh: 10 ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, 4 thanh niên tử vong

Trong khi đi ăn khuya, xe máy kẹp 3 bị va vào thành cầu Khe Lau (Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) khiến 2 người bị ô tô tải cán trúng tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu.

Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về giao thông, song các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp ở Hà Tĩnh trong mấy ngày qua khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Chỉ trong hơn một tuần lễ, tai nạn giao thông đã cướp đi 4 nam thanh niên mới 18 tuồi, 1 người đang nhập viện cấp cứu. Trong số đó, có người đã đi làm, người chuẩn bị nhập học.

Vụ tai nạn gần đây nhất là vừa xảy ra rạng sáng nay. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 00h15 ngày 25/10/2021, tại Km579+428 (cầu Khe Lau) trên QL1A, đoạn qua địa bàn tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến 3 người thương vong.

Vào thời điểm nói trên, Trần Văn Kiên, Phan Trần Công Tín và Trần Văn Quang (cả 3 đều 18 tuổi, cùng trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở nhau trên chiếc xe mô tô biển kiểm soát 38K1-549.24 để đi ăn khuya.

Khi đến cầu Khe Lau, do lạc tay lái nên đã tông vào thành cầu phía bên phải. Sau cú tông mạnh, Trần Văn Kiên và Phan Trần Công Tín văng xuống đường nên bị xe tải biển kiểm soát 37H-012.XX, do H.V.D (37 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, chạy cùng chiều từ phía sau cán trúng.

Hậu quả, Trần Văn Kiên và Phan Trần Công Tín tử vong tại chỗ. Nạn nhân Trần Văn Quang bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng, ô tô tải hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Được biết, cả 3 nạn nhân đang làm công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trên đường đi chia tay bạn bè trở về, tân sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân gặp nạn tử vong

Vụ tai nạn thứ 2 cũng vừa mới xảy ra hôm qua. Vào lúc 00h30 ngày 24/10, trong khi đi làm, anh Nguyễn Tuấn A. phát hiện một chiếc xe máy nằm ngang giữa đường đoạn qua Khe Xối thuộc thôn kim Cương 2, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), nhưng không thấy người đâu cả.

Do đường vắng, Nguyễn Tuấn A. không dám dừng lại mà chạy qua một đoạn rồi gọi điện cho Bí thư Chi bộ thôn kim Cương 2, đề nghị xác minh vụ tai nạn. Khi mọi người ra kiểm tra hiện trường thì phát hiện một nam thanh niên nằm dưới mương nước đã tử vong.

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Dương Đình Pháp (18 tuổi, trú ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo cán bộ xã Sơn Kim 1, thông tin từ gia đình cho biết, tối hôm đó (23/10) Dương Đình Pháp đi chơi với bạn ở thôn An Sú (cùng xã, cách nhà khoảng 5km), khi trở về đến Khe Xối (cách nhà khoảng 2km) thì gặp nạn.

Được biết, Dương Đình Pháp là người dân tộc thiểu số, cũng là học sinh duy nhất của huyện Hương Sơn vừa trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau khi đi chia tay bạn bè trở về để hôm sau ra Hà Nội nhập học thì không may tai họa ập xuống.

Vụ tai nạn thứ 3 xảy ra cách 10 ngày trước. Lúc đó vào khoảng 5h sáng ngày 15/10, tại địa chỉ thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong cạnh mương nước, nên đã báo cho các lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm cạnh mố cầu, cách đó khoảng 2m là chiếc xe máy BKS: 70H5-7382 nằm mắc kẹt giữa mương nước, bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Phong (18 tuổi, trú tại xóm 5 xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và làm các thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng.

