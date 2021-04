Hà Tĩnh: Công an Hương Sơn xử phạt gần 80 phương tiện vi phạm trong 1 tháng

Trong khoảng 1 tháng ra quân, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xử lý 62 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 16 trường hợp vi phạm khác, phạt tiền hơn 235 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Bộ Công an với chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, từ ngày 20/3/2021 đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành 40 đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trong khoảng thời gian nói trên, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện đã kiểm tra hàng trăm phương tiện các loại. Quá trình kiểm soát, đã phát hiện, xử phạt và tước bằng lái xe có thời hạn 62 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng mức phạt hơn 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng giao thông cũng tiến hành xử phạt 16 trường hợp vi phạm các lỗi khác như: chở quá tải trọng cho phép, hàng hóa cồng kềnh vượt quá chiều cao, kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, tổng mức phạt 50,3 triệu đồng.

Kiểm tra xe có dấu hiệu quá tải trọng tại đường Hải Thượng Lãn Ông ở xã Sơn Giang.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người điều khiển các phương tiện giao thông. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, số lượng người vi phạm đang có dấu hiệu giảm dần.

Ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an huyện Hương Sơn còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người điều khiển phương tiện giao thông.

Được biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ ngày hội bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Hương Sơn sẽ huy động tối đa quân số tuần tra kiểm soát tại những địa bàn có tình hình giao thông phức tạp, cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn