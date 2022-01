Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến một người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát đi thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến một người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 29/12/2021 tại đường Tố Hữu thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Hiện trường một vụ TNGT (ảnh mang tính chất minh hoạ)

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định: Khoảng 22h5 ngày 29/12/2021 anh Đặng Phúc Lâm (SN 2000, ở TP Sơn La, tỉnh Sơn La) một mình điều khiển xe mô tô mang BKS 59G2-143.77 trên đường Tố Hữu theo hướng từ Lê Văn Lương đi Vũ Trọng Khánh.

Khi đến khu vực trước nghĩa trang Trung Văn (cách ngã ba Tố Hữu - Trung Văn khoảng 100 mét) thì xe mô tô do anh Lâm điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 15B-700.16 do anh Vũ Văn Anh (SN 1993, ở xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) điều khiển đi một mình dẫn đến TNGT.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Vũ Văn Anh tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Đặng Phúc Lâm bị gẫy tay trái, chấn thương đầu gối; hai phương tiện hư hỏng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai biết thông tin và nội dung, diễn biến vụ TNGT liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm hoặc liên hệ trực tiếp cho đồng chí Phạm Ngọc Lâm, Đội điều tra tổng hợp Công an quận theo số điện thoại 0938.658.896.

