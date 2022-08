Hà Nội: Người dân đổ về quê nghỉ lễ, bến xe chật như nêm, đường phố tắc cứng

Ông Trần Nhật Quang - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền các địa phương để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là những tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.