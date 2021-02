Hà Nội: “Dính” nồng độ cồn chiều 30 Tết, tài xế bị giữ xe 7 ngày

Tối 11/2, trao đổi với PV, Thượng uý Đặng Quốc Huy, cán bộ tổ công tác Y30/141 Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành tạm giữ ô tô bán tải mang BKS 24C-042.04 do anh Nguyễn Huy Long (SN 1979, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cao, tỉnh Lào Cai) do vi phạm nồng độ cồn.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Long.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 11/2, tại đường Lê Văn Lương- Hoàng Minh Giám thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô bán tải mang BKS 24C-042.04, ngoài lái xe còn có một người phụ nữ.

Ngay sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu tài xế chấp hành kiểm tra nồng độ theo qui định. Kết quả, lái vi phạm 0,356 mg/lít khí thở. Ngay sau đó, lái xe ô tô bán tải được làm rõ là anh Nguyễn Huy Long (SN 1979, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cao, tỉnh Lào Cai).

Tổ công tác lập biên bản vi phạm với lái xe Long.

“Tại chốt Y30/141, anh Long nói, người phụ nữ ngồi trên xe là vợ của mình và đi chúc Tết sếp nên có uống chút bia, cứ tưởng ngày cuối năm năm không có CSGT…”, Thượng uý Huy chia sẻ.

Cũng theo Thượng úy Huy, với vi phạm 0,356 mg/lít khí thở, anh Long sẽ bị phạt 17 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 17 tháng và còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ ô tô bán tải đến 7 ngày được qui định tại Nghị định số 100 của Chính phủ.

Thượng uý Huy thông tin thêm: “Trong tối 30 Tết, lực lượng cảnh sát 141 ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui Xuân đón Tết. Quá trình làm nhiệm vụ sẽ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân công".

Sông Yên