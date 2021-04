Hà Nội: Đường Âu Cơ chi chít ổ gà, ổ trâu, như 'trận địa' giăng bẫy người đi đường

Theo ghi nhận của PV Infonet, mặt đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm (Hà Nội) xuất hiện rất nhiều vết nứt to, nhỏ tùy đoạn, nằm ở giữa đường và kéo dài 200m. Cả đoạn đường dài bị nứt nẻ, vỡ toác, tạo thành những ổ gà, ổ trâu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân sinh sống ở bên đường cho biết, con đường nứt toác, lồi lõm khiến cho việc đi lại hết sức khổ sở, đặc biệt vào những ngày mưa, lúc tắc đường.

Mặt đường Âu Cơ xuống cấp khiến người tham gia giao thông rất vất vả khi đi qua.

Không ít lần chứng kiến những vụ va chạm, ngã xe trên con đường này, ông Nguyễn Văn Sơn - một người bán nước ven đường kể: "Nhiều người đi xe máy vào những chỗ nứt nẻ, trồi sụt đó thì mất lái, hoặc cố tránh chỗ nứt thì va vào xe khác, có người lại bị va vào tấm tôn chắn bên kia đường kêu đánh sầm một cái".

Ông Nguyễn Văn Sơn không ít lần chứng kiến những vụ va chạm, ngã xe trên con đường này.

Sinh sống trên đường Âu Cơ đã lâu, bà Trần Thị Khanh rất bức xúc khi tình trạng con đường này xuống cấp. Mỗi lần đạp xe đi qua con đường này, nhất là khi trời mưa, đường lồi lõm, mắt kém không thấy rõ mặt đường, bà Khanh hay bị đi vào những vết nứt đó, không ít lần ngã xe, trầy xước chân tay.

Bà Khanh rất bức xúc khi đường Âu Cơ xuống cấp lâu ngày mà không được sửa chữa triệt để.

“Ở đây tôi chứng kiến nhiều lần đơn vị thi công đã dùng nhựa đường để vá lại những khe nứt, nhưng không thể hết được, vá chỗ này lại bong chỗ khác, hay vá được một thời gian lại hỏng luôn, đến nay các vết nứt vỡ vẫn to dần. Nhiều chỗ vết nứt to kẹp cả bánh xe đạp, tôi mong thành phố, cơ quan quản lý nhanh chóng tu sửa lại đường để cho chúng tôi đi lại thuận tiện, an toàn hơn”, bà Khanh bày tỏ.

Cũng theo người dân phản ánh, đường dân sinh 5m phía trong do thi công dự án đường bị lún xuống, trời mưa thì bùn lầy trơn trượt, trời nắng thì khói bụi mù mịt, đi lại tắc nghẽn.

Nhiều đoạn mặt đường trồi, sụt với những vết nứt cao gần chục cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây rủi ro cho người đi đường.

Những vết nứt khá to nằm ở giữa đường.

Phương tiện di chuyển qua đây rất vất vả.

Mặt đường nhựa xuống cấp, chắp vá, mất mỹ quan và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Được biết, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm là công trình được phê duyệt bổ sung vào giai đoạn 2 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương, đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông quận Ba Đình, Tây Hồ. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Sau 5 tháng Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang thi công mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm, đào móng thay bờ đê đất bằng tường chắn bê tông cốt thép đoạn Km0+300 - Km0+515 (từ lối vào đường Xuân Diệu đến ngõ 123 Âu Cơ), mặt đường xảy ra hiện tượng nứt toác.

Giải thích về vấn đề này, đơn vị thi công cho biết, trong quá trình nhà thầu đào đất xuống để thi công tường chắn với chiều sâu hơn 3m so với mặt đường cũ, các phương tiện xe trọng tải nặng vẫn đang hoạt động trên tuyến đường này nên xảy ra tình trạng nứt mặt đường.

Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm giai đoạn 2 (đoạn đê Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân, Hà Nội) có tổng chiều dài là 3,7 km, với mức đầu tư 815 tỷ đồng, được chia thành 4 đoạn, mỗi đoạn được giao cho các đơn vị thi công khác nhau. Tuy nhiên, chỉ có đoạn 2 (từ lối vào đường Xuân Diệu đến ngõ 123 Âu Cơ) do Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang thực hiện lại xảy ra tình trạng trên.

Bảo Khánh