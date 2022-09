Hà Nội: Nam giảng viên lái ô tô kéo lê xe máy, bỏ chạy lại tông tiếp 2 xe khác, 2 người bị thương nặng

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô tiếp tục kéo lê một xe máy từ Nguyễn Chánh - Tú Mỡ đến ngã tư Nguyễn Chánh (đoạn qua ngõ 27) thì va chạm tiếp với 1 xe ô tô khác rồi mới dừng lại.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh tài xế xe ô tô "điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) tối 7/9/2022 được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn vào khoảng 21h25 ngày 7/9. Thời điểm đó, xe ô tô Zotye 7 chỗ, mang BKS 30F-811.85 di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng rẽ phải vào Nguyễn Chánh đi Dương Đình Nghệ, đến trước số nhà 27 đường Nguyễn Chánh thì đâm vào một xe máy.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ chạy nhưng đâm tiếp vào một xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.16 và 1 xe máy đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị đâm móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, túi khí bị bung. Chiếc xe máy bị ô tô đâm vào và kéo lê một đoạn. Sau vụ va chạm, chiếc xe gây tai nạn bị nổ lốp và sập cầu trước mới dừng lại.

Xe ô tô gây tai nạn dừng lại khi lốp xe bị nổ, sập cầu trước.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Hiện đã có ít nhất 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau cú đâm liên hoàn của xe ô tô 7 chỗ. Chúng tôi đang lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Vụ tai nạn làm 2 nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân cho biết, đã có 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong tối cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ chiến sĩ vào bệnh viện để xác minh số người bị nạn thực tế và tỉ lệ thương tích.

Riêng lái xe gây tai nạn đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Danh tính người này được làm rõ là Trịnh Văn Phương, SN 1981, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Phương đang sinh sống tại Tòa 14A1 Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và là giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Khánh