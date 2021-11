Giám đốc lái xe công ty tự gây tai nạn, xử lý thế nào?

Do mải nghe điện thoại, khi điều khiển xe công ty chạy trên đường về quê, chồng tôi đã tông vào dải phân cách và bị thương nặng được đi cấp cứu.

Chồng tôi làm giám đốc một công ty. Hôm đó gia đình có việc, chồng tôi tự lái xe về quê, chiếc xe này đăng ký tên công ty của chồng tôi.

Do mải nghe điện thoại, khi xe chạy trên đường đã tông vào dải phân cách giữa đường, chồng tôi bị thương nặng được đi cấp cứu.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, thiệt hại sơ bộ đối với phần dải phân cách bị tông hỏng là 10 triệu đồng, còn thiệt hại do sửa chữa chiếc xe ô tô là 300 triệu đồng.

Vậy xin hỏi, trong trường hợp này, chồng tôi có bị xử lý hình sự về việc gây thiệt hại tài sản hay không?

Lưu Hương Ly (Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thiếu tá Nguyễn Việt Tiệp (Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trả lời:

Đây được xác định là vụ tai nạn giao thông (TNGT) tự gây. Đối với trường hợp này, khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT địa bàn sẽ đến khám nghiệm hiện trường, rà soát lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera… để xác định diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiếp đó, lực lượng CSGT sẽ tra cứu chủ phương tiện có tên trong đăng ký xe, nguồn gốc của phương tiện, ai là người điều khiển xe, sau đó mời lên cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Cơ quan công an sẽ tiến hành làm việc với đơn vị quản lý đường để xác định thiệt hại mà chiếc ô tô trong vụ tai nạn gây ra. Trường hợp, cơ quan quản lý đường xác định thiệt hại khoảng 10 triệu đồng thì người điều khiển phương tiện sẽ tiến hành bồi thường cho đơn vị quản lý đường theo quy định.

Quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường, nếu cảnh sát xác định người điều khiển là giám đốc công ty, tên trong giấy đăng ký xe là của công ty do người điều khiển làm giám đốc thì sẽ không khởi tố vụ án về hành vi gây thiệt hại tài sản của người khác, do phần thiệt hại về phương tiện 300 triệu đồng do giám đốc công ty tự chịu trách nhiệm sửa chữa.

