Xe máy va chạm với xe khách trên đường Hồ Chí Minh, 2 thanh niên tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 31/8. Thời điểm này, anh Nguyễn Song H. (SN 1990) và anh Đinh Thăng L. (SN 1986, cùng trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng đi trên xe máy BKS 38B1-069.33 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Hương Khê - Quảng Bình.

Khi lưu thông đến đoạn Km834+100, thuộc thôn Nam Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê) thì va chạm với xe khách mang BKS 38B-010.38, do anh Phan Văn Thông (SN 1992, trú tại TDP 18, thị trấn Hương Khê) điều khiển, chạy cùng chiều từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Song H. văng sang bên đường và tử vong tại chỗ, còn anh Đinh Thăng L. bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu, nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn xuống gầm phía đầu xe khách và nằm theo chiều dọc của xe. Toàn bộ phần vỏ bị nát bét, hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an huyện Hương Khê đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Khi gặp nạn, mẹ của Nguyễn Song H. bị bệnh nặng, vừa nhập viện điều trị tại Hà Nội trước đó 1 ngày, chị gái đi lấy chồng ở TP Vinh (Nghệ An) chưa về kịp nên thôn xóm phải ra nhận dạng rồi đưa về nhà để lo hậu sự.

Còn anh Đinh Thăng L. từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, lập gia đình nhưng đã ly hôn, bố mẹ không được khoẻ mạnh. L. từng làm Bí thư Đoàn thanh niên. Trước khi gặp tai nạn, L. là cán bộ chuyên trách mảng lâm nghiệp tại địa phương.

