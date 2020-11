Cục CSGT điều tra vụ ô tô lao xuống vực làm 7 người thương vong ở Hà Giang

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường liên thôn thị trấn Đồng Văn đi thôn Bản Mồ (tỉnh Hà Giang), Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Đồng Văn, Công an tỉnh Hà Giang đã có mặt để tổ chức phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh công an cung cấp).

Cục Cảnh sát giao thông đã cử tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Công an Hà Giang tổ chức điều tra vụ tai nạn giao thông; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cồn, ma túy của lái xe và nắm bắt thông tin có liên quan, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này.

Theo đó, vào hồi 10h30' ngày 8/11, xe ô tô biển số 23A-071.95 do anh Sùng Mí Quả (sinh năm 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển trên đường đi đến sông Nho Quế đã bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có lái xe Sùng Mí Quả và 06 khách du lịch, thường trú tại TP Đà Nẵng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 03 người chết và 04 người bị thương. Hiện, lái xe Sùng Mí Quả bị thương nặng; 03 người khác bị gãy tay và chân.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Đồng Văn đã có mặt để tổ chức phân luồng giao thông; đưa người bị nạn đi cấp cứu.

