Đi xe đạp va chạm với xe tải chở gỗ, cháu bé 8 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11h sáng nay, xe tải gắn cẩu mang logo Thịnh Anh, BKS 38C-169.50 (chưa rõ danh tính tài xế) chở gỗ từ Nghệ An về làng nghề Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Khi đang lưu thông đến trước cửa hàng đồ gỗ Thắng Lan (thuộc Cụm công nghiệp Thái Yên, đóng trên địa bàn thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh) thì va chạm với cháu Phan Công T.A. (SN 2014, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Thái Yên) đang đạp xe trên đường. Hậu quả, cháu T.A tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, trước đây, gia đình cháu bé sống và làm thợ tại xóm 2 thôn Bình Định. Gần đây ông Phan Công Quỳnh (bố cháu bé) ra khu công nghiệp mở cửa hàng để kinh doanh đồ mộc thì không may xảy ra vụ việc đau lòng.

