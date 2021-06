Đắk Lắk: Gây tai nạn chết người, tài xế đến công an phường trình diện

icon

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp tuần tra kiểm soát và lập biên bản hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 425 tài xế vi phạm nồng độ cồn.