Cục CSGT: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm tăng đột biến

Theo đó, trong ngày nghỉ thứ 2 của dịp lễ (1/5), cả nước xảy ra 27 vụ, làm chết 12 người, bị thương 13 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.408 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm 2020, tăng 1.141 trường hợp (tăng 15,7%); phạt tiền 6 tỷ 523 triệu đồng.

Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.101 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2020, tăng 983 trường hợp (tăng 13,6%); phạt tiền 6 tỷ 178 triệu đồng; tạm giữ 67 xe ô tô, 2.389 xe mô tô; tước 473 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.145 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 09 trường hợp.

Chỉ tính riêng các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 66 trường hợp vi phạm, phạt tiền 174 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe, tạm giữ 02 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 241 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ lễ thứ hai của năm 2020, tăng 161 trường hợp (tăng 201 %), phạt tiền 171 triệu đồng.

Trong thời gian 2 ngày cuối của dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, đồng thời nỗ lực tránh tình trạng ùn ứ kéo dài trên các tuyến giao thông trọng điểm khi người dân trở về các thành phố lớn để làm việc.

Ngay trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ năm nay, Cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm 02 vụ việc tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Cụ thể, vào hồi 01h50’ ngày 30/4, qua tin báo của quần chúng nhân dân có 01 nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Cần Thơ (km 2066 +500, Quốc lộ 1A, là khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ), CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Phòng CSGT TP Cần Thơ bố trí lực lượng, tổ chức vây bắt nhóm đối tượng trên. Kết quả: Đã bắt giữ được 25 đối tượng; tạm giữ 56 xe môtô và xe gắn máy các loại.

Vụ thứ 2 xảy ra vào hồi 15h00’ ngày 30/4. Qua tin báo của người dân về việc có nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô trên tuyến đường tránh Quốc lộ 30 (thuộc khóm An Tài, phường An Lộc và khóm An Lợi, An Phước thuộc phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an TP Hồng Ngự đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí lực lượng, tổ chức chốt chặn, vây bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ được 26 đối tượng; tạm giữ 34 xe mô tô, trong đó có nhiều xe đã thay đổi đặc tính, kết cấu. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận đã thống nhất thời gian, địa điểm trước trên các trang mạng xã hội để tụ tập đua xe.

Hiện, CSGT Công an các địa phương đang tiến hành phân loại, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghỉ lễ 30/4 xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, 13 người chết Đại diện Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, bị thương 11 người. So dịp lễ 30/4 năm 2020, giảm 02 vụ. TNGT đường sắt và đường thuỷ không xảy ra.

