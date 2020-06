Thanh Hóa: Phạt hơn 11.000 trường hợp vi phạm trong 20 ngày tổng kiểm soát

Dưới cái nắng như đổ lửa và gió Lào bỏng rát của miền Trung, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ.

Ngày 12/6, trao đổi với PV, Đại tá Lê Văn Chiến –Trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hơn 20 ngày thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa như mọi ngày, ngay từ sớm đã tổ chức các lực lượng trên mọi nẻo đường để thực thi nhiệm vụ”.

Đại tá Lê Văn Chiến trao đổi với phóng viên.

“Ngày hôm qua (11/6 –PV), có chút khó khăn hơn khi là ngày đầu tiên có đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn gần 50 độ C. Mặc dù vậy, các chiến sĩ CSGT không ngại khó khăn, vất vả, vẫn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó".

Theo Đại tá Chiến, vất vả nhất là làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, khi nhiệt độ ngoài trời giữa trưa nóng như đổ lửa. Đây là tuyến đường huyết mạch giao thông giữa có số lượng phương tiện giao thông qua đây hàng ngày rất cao. Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra và tuyên truyền luật giao thông, các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử phạt.

Trung tá Trang Công Đông – Trạm trưởng trạm CSGT Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết: “Dù nắng nóng nhưng các chiến sĩ CSGT Quảng Xương vẫn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm soát, CSGT Thanh Hóa đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng CSCĐ, Công an huyện, xã xử lý người vi phạm giao thông đường bộ”.

Trung tá Trang Công Đông - Trạm trưởng trạm CSGT Công an huyện Quảng Xương.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, sau hơn 20 ngày thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 11.636 trường hợp vi phạm.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 587 trường hợp, sử dụng ma túy 6 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm là 3.119 trường hợp với tổng phạt tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe 889 trường hợp.

Các chiến sĩ CSGT Quảng Xương tiếp nước...

... gạt mồ hôi...

làm nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm luật giao thông.

Tuyên truyền xử lý người vi phạm giao thông.

Mặc dù trời nắng như đổ lửa, các chiến sỹ CSGT vẫn thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình trong việc kiểm tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ.

Kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định.

CSGT Thanh Hóa dừng xe để kiểm tra hành chính trên Quốc lộ 1.

CSGT Thanh Hóa kiểm tra một xe khách.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm soát, CSGT Thanh Hóa đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện, xã, phát hiện hàng chục nghìn phương tiện vi phạm luật giao thông.

Tiến Anh