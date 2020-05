CSGT ra quân 'lật tẩy' nhiều tội phạm nguy hiểm

Theo thông tin từ Cục cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên cả nước đã dừng kiểm soát 64.138 trường hợp, lập biên bản 14.616 trường hợp. Trong đó, có 2.015 trường hợp phải tạm giữ phương tiện; 787 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.

CSGT đã xử phạt các lỗi như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn: 860 trường hợp; vi phạm ma tuý: 07 trường hợp; chở hàng quá khổ, quá tải: 140 trường hợp; vi phạm tốc độ: 1160 trường hợp; 1568 trường hợp liên quan GPLX hoặc đăng ký xe...

Trong ngày 18/5, cả nước ghi nhận 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.160 trường hợp chạy quá tốc độ, hơn 1.500 trường hợp không có giấy tờ hoặc giấy tờ không đúng quy định. Đặc biệt, trong ngày 18/5, CSGT liên tiếp phát hiện 7 vụ việc liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý tại Bắc Kạn, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 3 nghi can vận chuyển 14 bánh heroin.

Hai nghi can vận chuyển 14 bánh heroin tại Bắc Kạn. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn.)

Theo đó, Xồng Bá Rống (23 tuổi) và Lầu Bá Vua (23 tuổi, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) vận chuyển ma túy trên một xe khách tuyến Hà Nội - Cao Bằng. Khi tới phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, chiếc xe bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra. Qua khám xét, công an phát hiện thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5 kg.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục bắt giữ Và Bá Pó (20 tuổi, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An), nghi can điều hành vụ vận chuyển ma túy này. Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vụ án đang được điều tra mở rộng.

Còn ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra ôtô con do Nguyễn Đình Việt (32 tuổi) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên chiếc xe có 1 túi vải màu đen, bên trong chứa 1.890 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác sau đó đã tiến hành tạm giữ người, tịch thu tang vật đồng thời hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc cho Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Trong khi đó, Đội CSGT – Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 xe mô tô mang BKS 51A-797.40 do Dương Quốc Dung (SN 1992) điều khiển chở theo 04 đối tượng có 04 mã tấu tự chế. CSGT đã bàn giao các đối tượng cho Đội CSHS tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp đến là CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 03 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ 18 thùng thức ăn hải sản, 20 xe đạp trẻ em, nhiều thùng chứa bia, nước ngọt, bánh kẹo, mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Các tổ tuần tra kiểm soát đã bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Tiến Dũng