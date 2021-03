Lâm Đồng: Xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng

Tối 17/3, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

CSGT Lâm Đồng xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, gần 100 phương tiện tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm túc khi được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019.

Kết quả đã phát hiện 3 trường hợp lái xe ô tô có nồng độ cồn, trong đó, có 2 tài xế có nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở; 1 trường hợp vượt quá vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an thành phố Đà Lạt để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 3 trường hợp vi phạm, có 1 trường hợp bị xử lý với mức phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng; 2 trường hợp còn lại, mỗi trường hợp bị xử phạt 7 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Các trường hợp vi phạm nồng độ chủ yếu là khách du lịch, đa số các trường hợp trên khi bị phát hiện vi phạm đều trình bày lý do riêng. Nhưng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, thì tất cả các trường hợp trên đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo đúng quy định, không có trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, ngày 15/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Kế hoạch này sẽ được các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Lâm Đồng, Công an các địa phương triển khai thực hiện từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12.



Theo đó, lực lượng CSGT tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Công an một số huyện, thành phố sẽ tập trung triển khai ra quân tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý từ ngày 17/3.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Chu Anh Quang, Đội phó Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, “trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã tăng cường tuần tra kiểm soát, thường xuyên ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự ATGT thông trên địa bàn, đặc biệt lực lượng chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Ngoài việc xử lý vi phạm, Đội cũng tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho bà con khi tham gia giao thông không uống rượu, bia”.

Vũ Linh