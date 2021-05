Hà Tĩnh: Công an huyện Can Lộc quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và gây mất ATGT, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo kế hoạch, từ 05/5 đến 25/5, Công an huyện Can Lộc sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng yếu, nơi thường xuyên có xe quá khổ, quá tải hoạt động; các khu vực tập trung nhiều công trình xây dựng, mỏ khai thác đất, đá trên địa bàn..

Tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động khá rầm rộ, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và gây mất an toàn giao thông.

Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, xe chở hàng rời, để vật liệu xây dựng rơi vãi; xe vi phạm về kích thước thành thùng, không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định cho phép.

Sau 4 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp xe quá khổ, quá tải, xe không có Giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường. Tước GPLX của 4 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 65 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt các hành vi vi phạm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng không ngừng tuyên truyền cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; thực hiện việc xuất hàng, chở hàng đúng tải trọng cho phép, không tự ý cơi nới thay đổi kích thước thùng xe…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tịnh, Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Can Lộc, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Can Lộc sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Vừa tăng cường tuyên truyền, ký cam kết với các chủ phương tiện, lái xe, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trần Hoàn