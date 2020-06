Đà Nẵng: Đánh giá học sinh gắn với việc tuân thủ luật giao thông

Ngày 8/6, Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho hay, hiện trên địa bàn TP nổi lên tình trạng học sinh phổ thông (nhất là học sinh cấp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở) vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đặc biệt gần đây xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy tự ý thay đổi thiết kế, kết cấu xe (độ, chế) chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh (bốc đầu xe)... hết sức nguy hiểm.

CSGT Đà Nẵng tuần tra, xử lý nghiêm học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. (Ảnh do CSGT Đà Nẵng cung cấp)

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong trường học, trên truyền thông và mạng xã hội đối với đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.

CSGT Đà Nẵng sẽ phối hợp với các nhà trường tổ chức thực hiện việc ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ đối với phụ huynh, học sinh. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an TP trong việc tuyên truyền, quản lý, nhận xét, đánh giá, gắn với kết quả học tập giữa và cuối năm học.

Đặc biệt, CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ mở chyên đề tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trung tá Phạm Hồng Hải nêu rõ: “Lực lượng chức năng sẽ tập trung ngăn chặn, xử lý các hành vi nguy hiểm như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2 hàng 3, chở quá số người quy định, đặc hiệt là hành vi của một số thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi xe bằng 01 bánh…”.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 12/5/2020, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Công an TP mở đợt cao điểm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên, nhất là các hành vi nguy hiểm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cũng đề nghị Chủ tịch kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các quận, huyện chỉ đạo Công an quận, huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng được giao phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn nếu để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh.

Đà Nẵng: Đề nghị Công an xử lý nghiêm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy Ban ATGT Đà Nẵng đề nghị Công an TP tập trung ngăn chặn, xử lý HS-SV điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe...

Hải Châu