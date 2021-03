Truy tìm nhóm thanh niên đầu trần phóng vù vù, nẹt pô, bốc đầu xe trên cầu Cửa Hội

Cơ quan chức năng đang xác minh sự việc hàng chục thanh niên chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí bốc đầu xe trên cầu Cửa Hội, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

browser not support iframe.

Chiều 28/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên đi xe máy kẹp 2, kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên đường. Qua tìm hiểu, đoạn clip trên được ghi lại trên cầu Cửa Hội, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hàng chục chiếc xe máy phóng tốc độ cao trên cầu Cửa Hội, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng, nhóm thanh niên không những xem thường tính mạng bản thân mà còn có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên cầu Cửa Hội, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một số thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu trên cầu Cửa Hội. (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để truy tìm nhóm thanh niên; người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cầu Cửa Hội vừa được khánh thành vào ngày 14/3/2021, cầu bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, là cầu đường bộ có chiều dài lớn nhất miền Trung.

Việt Hòa